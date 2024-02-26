Гринкевича оставили под стражей еще на месяц — подробности

Львовский бизнесмен Игорь Гринкевич оставлен под стражей еще на месяц. Он фигурирует по делу о поставках некачественной одежды и белья для ВСУ.

Об этом в комментарии hromadske сообщила советница по стратегическим коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян.

Так, суд принял решение о продлении действия меры пресечения для Гринкевича 23 февраля. Под стражей он будет находиться до 29 марта.

Ранее 22 февраля Киевский апелляционный суд отклонил жалобу адвокатов Игоря Гринкевича на решение Печерского райсуда. Согласно ему, фигуранта отправили под стражу с возможностью внесения более 429 млн грн залога.

Что известно о деле Гринкевичей

Ранее в уголовном производстве по мошеннической схеме семьи Гринкевичей наложили арест на недвижимое имущество и транспортные средства бизнесмена, а также его жены, сына и тещи, двух его соучастников и подконтрольных им обществ.

ТСН.ua сообщал ранее, что бизнесмена Игоря Гринкевича задержали на попытке подкупа одного из руководителей следственного управления ГБР. Он предлагал 500 тыс. долларов за снятие ареста с имущества подконтрольных ему компаний, наложенного в рамках уголовного производства.

Компании Гринкевича являлись одними из крупнейших поставщиков Минобороны. Пока расследование злоупотреблений на закупках продолжается. По предварительным данным, сумма ущерба составляет 1,2 млрд гривен.

Также известно, что художница Соня Морозюк — бывшая невеста Романа Гринкевича "спрятала" свое имущество, которое ДБР объявило арестованным. Две квартиры и галерею девушка передала под залог по сделкам займа. Однако 12 февраля стало известно, что инициирован вопрос о наложении ареста на недвижимое имущество бывшей невесты Романа Гринкевича и еще одного соучастника.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Экснаречена Гринкевича обманула ДБР! Соня Морозюк провернула хитрую схему!

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