Гринкевича залишили під вартою ще на місяць — подробиці

Львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича залишили під вартою ще на місяць. Він фігурує у справі про постачання неякісного одягу й білизни для ЗСУ.

Про це в коментарі hromadske повідомила радниця зі стратегічних комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян.

Так, суд ухвалив рішення про подовження дії запобіжного заходу для Гринкевича 23 лютого. Під вартою він перебуватиме до 29 березня.

Раніше, 22 лютого, Київський апеляційний суд відхилив скаргу адвокатів Ігоря Гринкевича на рішення Печерського райсуду. Згідно з ним, фігуранта відправили під варту з можливістю внесення понад 429 млн грн застави.

Що відомо про справу Гринкевичів

Раніше у кримінальному провадженні щодо шахрайської схеми родини Гринкевичів наклали арешт на нерухоме майно та транспортні засоби бізнесмена, а також його дружини, сина та тещі, двох його співучасників та підконтрольних їм товариств.

ТСН.ua повідомляв раніше, дщо бізнесмена Ігоря Гринкевича затримали на спробі підкупу одного з керівників слідчого управління ДБР. Він пропонував 500 тис доларів за зняття арешту з майна підконтрольних йому компаній, накладеного в межах кримінального провадження.

Компанії Гринкевича були одними із найбільших постачальників Міноборони. Поки розслідування щодо зловживань на закупівлях триває. За попередніми даними, сума збитків становить 1,2 млрд гривень.

Також відомо, що художниця Соня Морозюк — колишня наречена Романа Гринкевича "сховала" своє майно, яке ДБР оголосило арештованим. Дві квартири та галерею дівчина передала під заставу за угодами позики. Проте 12 лютого стало відомо, що ініційовано питання про накладення арешту на нерухоме майно колишньої нареченої Романа Гринкевича та ще одного співучасника.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Екснаречена Гринкевича обдурила ДБР! Соня Морозюк провернула хитру схему!

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