Сотни тракторов заблокировали центральную часть города: фермеры устроили стычку с полицией

Бастующих поливали водометами, а в полицию летели бутылки и яйца.

В центре бельгийской столицы Брюсселе 26 февраля фермеры-бастующие устроили стычку с полицией. Сначала сотни тракторов заблокировали центральную часть города, а затем во время протеста начались столкновения аграриев и полицейских.

Об этом сообщает DW.

Фермеры-забастовщики собрались в Брюсселе на тракторах и другой сельхозтехнике. Кроме бельгийских, участие в акции приняли также фермеры из Испании, Португалии и Италии.

Так называемый Европейский квартал был заблокирован техникой протестующих. В этом районе города расположены здания Еврокомиссии и других европейских институций.

Правоохранители соорудили баррикады, чтобы держать бастующих подальше от официальных учреждений.

Что требуют фермеры

Забастовщики протестуют против нынешней политики ЕС в области сельского хозяйства, в частности импорта дешевой агропродукции, особенно из Украины, и регуляторной политики.

Во время акции они жгли шины и запускали файеры, а также попытались с помощью тракторов разобрать полицейские баррикады. Вдобавок бастующие разбрасывали сено и разливали жидкий навоз на дорогах, бросали в полицию яйца.

В ответ правоохранители применили слезоточивый газ для разгона толпы и водометы для тушения пожаров.

Также в этот день министры сельского хозяйства 27 стран-членов ЕС собрались в Брюсселе, чтобы рассмотреть предложения по упрощению Совместной аграрной политики ЕС (САП, САР), что вызывает множество споров.

Целью европейских чиновников является предложить фермерам большую гибкость в вопросах землепользования и проверок фермерских хозяйств, чтобы получить финансирование из главного сельскохозяйственного фонда блока. Еще одним шагом навстречу аграриям стал предварительный отзыв противоречивого предложения Еврокомиссии по норме о сокращении использования пестицидов.

Тем временем польские фермеры совершили самую масштабную диверсию против украинских аграриев. На этот раз высыпали из восьми вагонов прямо на рельсы украинское зерно, испорчено около двух сотен тонн кукурузы.

Цена украинского зерна очень высока, отметил президент Зеленский.

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