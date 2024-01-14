Россияне ударили по спасателям на Херсонщине: первые подробности

Сегодня, 14 января, россияне атаковали дроном-камикадзе подразделение местной пожарной охраны в Станиславе Херсонской области.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин.

"Ранения получили четверо пожарных. У них диагностировали контузии, взрывные и черепно-мозговые травмы. После оказания медицинской помощи пострадавшие отказались от госпитализации", — сообщил он.

Отметим, что российские военные в течение суток из артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов, танков и авиации 103 раза обстреляли территорию Херсона. Выпустили 406 снарядов. Есть раненые мирные жители.

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