Захватчики на Херсонщине убили жителя Станислава

Для атаки на деревню захватчики использовали беспилотник.
Российские захватчики нанесли удар с беспилотника по селу Станислав в Херсонской области, а в результате чего один человек погиб.
Об этом сообщил начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.
"Оккупационные войска атаковали Станислав с беспилотника. От полученных ранений погиб 69-летний местный житель", — сообщил начальник ОВА.
Отметим, что за минувшие сутки российские войска 83 раза обстреливали Херсонщину, ранив при этом шестерых мирных людей.
Напомним, ранее сообщалось, чтороссийские захватчики нанесли удар по Никополю, а в результате чего есть погибшие среди мирного населения.
Кроме того, мы ранее информировали, что россияне уготовили по гражданской инфраструктуре Сумщины, есть погибшая.
Читайте также: