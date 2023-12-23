Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Захватчики на Херсонщине убили жителя Станислава

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
506
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Захватчики на Херсонщине убили жителя Станислава

Беспилотник / Фото: gettyimages.com

Для атаки на деревню захватчики использовали беспилотник.

Российские захватчики нанесли удар с беспилотника по селу Станислав в Херсонской области, а в результате чего один человек погиб.

Об этом сообщил начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

"Оккупационные войска атаковали Станислав с беспилотника. От полученных ранений погиб 69-летний местный житель", — сообщил начальник ОВА.

Отметим, что за минувшие сутки российские войска 83 раза обстреливали Херсонщину, ранив при этом шестерых мирных людей.

Напомним, ранее сообщалось, чтороссийские захватчики нанесли удар по Никополю, а в результате чего есть погибшие среди мирного населения.

Кроме того, мы ранее информировали, что россияне уготовили по гражданской инфраструктуре Сумщины, есть погибшая.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
506
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация