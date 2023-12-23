Захватчики на Херсонщине убили жителя Станислава

Для атаки на деревню захватчики использовали беспилотник.

Российские захватчики нанесли удар с беспилотника по селу Станислав в Херсонской области, а в результате чего один человек погиб.

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Об этом сообщил начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

"Оккупационные войска атаковали Станислав с беспилотника. От полученных ранений погиб 69-летний местный житель", — сообщил начальник ОВА.

Отметим, что за минувшие сутки российские войска 83 раза обстреливали Херсонщину, ранив при этом шестерых мирных людей.

Напомним, ранее сообщалось, чтороссийские захватчики нанесли удар по Никополю, а в результате чего есть погибшие среди мирного населения.

Кроме того, мы ранее информировали, что россияне уготовили по гражданской инфраструктуре Сумщины, есть погибшая.

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