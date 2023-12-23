В Сумской области раздалось 26 взрывов: что произошло

Стала известна ситуация на приграничии Сумах по состоянию на 21.00 22 декабря 2023 года.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация в сообщении в соцсетях.

В течение дня россияне совершили 16 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 112 взрывов. Обстрелы потерпели Белопольская, Краснопольская, Миропольская, Эсманская, Середино-Будская, Дружбовская громады.

Эсманская громада: враг бил из минометов (14 взрывов).

Белопольская громада: были обстрелы из ДШК, минометов (10 взрывов) и артиллерии (4 взрыва).

Краснопольская громада: с территории России совершены артобстрелы (26 взрывов), обстрелы из РСЗО (20 взрывов) и минометов (12 взрывов).

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Миропольская громада: 14 мин сбросили россияне на территорию общины.

Середино-будская громада: зафиксировано 6 взрывов из минометов.

Дружбовская громада: совершен минометный обстрел (6 взрывов).

Напомним, что также в ночь на 23 декабря 2023 года во временно оккупированном Крыму прогремели мощные взрывы.

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