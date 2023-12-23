Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Сумской области раздалось 26 взрывов: что произошло

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
313
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Сумской области раздалось 26 взрывов: что произошло

Иллюстративная фотография. Враг продолжает обстреливать Сумщину / Фото: Полиция Сумской области

Враг продолжает обстреливать Сумскую область.

Стала известна ситуация на приграничии Сумах по состоянию на 21.00 22 декабря 2023 года.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация в сообщении в соцсетях.

В течение дня россияне совершили 16 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 112 взрывов. Обстрелы потерпели Белопольская, Краснопольская, Миропольская, Эсманская, Середино-Будская, Дружбовская громады.

  • Эсманская громада: враг бил из минометов (14 взрывов).
  • Белопольская громада: были обстрелы из ДШК, минометов (10 взрывов) и артиллерии (4 взрыва).
  • Краснопольская громада: с территории России совершены артобстрелы (26 взрывов), обстрелы из РСЗО (20 взрывов) и минометов (12 взрывов).
  • Миропольская громада: 14 мин сбросили россияне на территорию общины.
  • Середино-будская громада: зафиксировано 6 взрывов из минометов.
  • Дружбовская громада: совершен минометный обстрел (6 взрывов).

Напомним, что также в ночь на 23 декабря 2023 года во временно оккупированном Крыму прогремели мощные взрывы.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
313
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация