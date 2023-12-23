В Сумской области раздалось 26 взрывов: что произошло

Враг продолжает обстреливать Сумскую область.
Стала известна ситуация на приграничии Сумах по состоянию на 21.00 22 декабря 2023 года.
Об этом сообщает Сумская областная военная администрация в сообщении в соцсетях.
В течение дня россияне совершили 16 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 112 взрывов. Обстрелы потерпели Белопольская, Краснопольская, Миропольская, Эсманская, Середино-Будская, Дружбовская громады.
- Эсманская громада: враг бил из минометов (14 взрывов).
- Белопольская громада: были обстрелы из ДШК, минометов (10 взрывов) и артиллерии (4 взрыва).
- Краснопольская громада: с территории России совершены артобстрелы (26 взрывов), обстрелы из РСЗО (20 взрывов) и минометов (12 взрывов).
- Миропольская громада: 14 мин сбросили россияне на территорию общины.
- Середино-будская громада: зафиксировано 6 взрывов из минометов.
- Дружбовская громада: совершен минометный обстрел (6 взрывов).
Напомним, что также в ночь на 23 декабря 2023 года во временно оккупированном Крыму прогремели мощные взрывы.
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