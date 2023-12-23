Враг снова атаковал Украину беспилотниками: работала ПВО

В ночь на 23 декабря 2023 года враг снова атаковал территории украинского государства беспилотниками.

Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ.

В частности, вражеские дроны двигались по двум направлениям. В части областей была объявлена воздушная тревога.

БпЛА на границе Винницкой и Житомирской областей, курс на запад (Староконстантинов).

БпЛА в южной части Хмельницкой области сменил курс на север, предположительно также на Староконстантинов.

О вражеских дронах написал и первый заместитель председателя Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин в сообщении в социальных сетях.

"Внимание! Вражеские ударные БпЛА уже в Хмельницкой области! Находитесь в укрытиях!", — заметил он.

"00:27. Отбой воздушной тревоги. Спасибо силам ПВО ВСУ за результативную работу! Держим строй!", — добавил мэр города Хмельницкий Александр Симчишин.

Однако через пол часа Воздушные Силы ВСУ отметили, что начался отбой угрозы ударных беспилотников.

Напомним, что также в ночь на 23 декабря 2023 года во временно оккупированном Крыму прогремели мощные взрывы.

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