Враг снова атаковал Украину беспилотниками: работала ПВО

Вражеские дроны летели на Хмельнитчину.
В ночь на 23 декабря 2023 года враг снова атаковал территории украинского государства беспилотниками.
Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ.
В частности, вражеские дроны двигались по двум направлениям. В части областей была объявлена воздушная тревога.
- БпЛА на границе Винницкой и Житомирской областей, курс на запад (Староконстантинов).
- БпЛА в южной части Хмельницкой области сменил курс на север, предположительно также на Староконстантинов.
О вражеских дронах написал и первый заместитель председателя Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин в сообщении в социальных сетях.
"Внимание! Вражеские ударные БпЛА уже в Хмельницкой области! Находитесь в укрытиях!", — заметил он.
"00:27. Отбой воздушной тревоги. Спасибо силам ПВО ВСУ за результативную работу! Держим строй!", — добавил мэр города Хмельницкий Александр Симчишин.
Однако через пол часа Воздушные Силы ВСУ отметили, что начался отбой угрозы ударных беспилотников.
Напомним, что также в ночь на 23 декабря 2023 года во временно оккупированном Крыму прогремели мощные взрывы.
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