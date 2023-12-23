Ворог знову атакував Україну безпілотниками: працювала ППО

У ніч проти 23 грудня 2023 року ворог знову атакував території української держави безпілотниками.

Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.

Зокрема, ворожі дрони рухалися у двох напрямках. У частині областей була оголошена повітряна тривога.

БпЛА на межі Вінницької та Житомирської областей, курс на захід (Старокостянтинів).

БпЛА в південній частині Хмельницької області змінив курс на північ, імовірно також на Старокостянтинів.

Про ворожі дрони написав і перший заступник голови Хмельницької ОВА Сергій Тюрін у повідомленні у соціальних мережах.

"Увага! Ворожі ударні БпЛА вже на Хмельниччині! Перебувайте в укриттях!", - зауважив він.

"00:27. Відбій повітряної тривоги. Дякуємо силам ППО ЗСУ за результативну роботу! Тримаємо стрій!", - додав мер міста Хмельницький Олександр Симчишин.

Проте через пів години Повітряні Сили ЗСУ зауважили, що розпочався відбій загрози ударних безпілотників.

Нагадаємо, що також у ніч проти 23 грудня 2023 року у тимчасово окупованому Криму пролунали потужні вибухи.

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