Як вдалося збити три російські Су-34: припущення експерта

Щоб вразити російські бомбардувальники Су-34 на півдні України українські підрозділи ППО могли застосувати комплекс Patriot або SAMP/T, дальність яких по аеродинамічних цілях сягає 160 км та 150 км відповідно. Ймовірно, для цього влаштували засідку.

Таку думку висловив в ефірі телеканалу “Еспресо” провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко.

"Я не можу знати, як конкретно був досягнутий цей видатний результат. Але з медіа відомо, що кілька днів тому ми отримали другий німецький ЗРК Patriot, дальність якого сягає по аеродинамічних цілях 160 км. Крім того, у нас є ще такий італо-французький комплекс SAMP/T, у якого теж дальність по аеродинамічних цілях десь 150 км”, - зауважив експерт.

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Валерій Романенко вважає, що вразити російські літаки вдалося за допомогою влаштованої засідки.

“Я думаю, що методом засідки один з цих комплексів спрацював по російських літаках, які нахабно пробували знову закидати бомбами наші наземні війська", - припустив він.

За словами Валерія Романенка, на початок війни у росіян було 140 одиниць таких літаків. Торік вони втратили близько десятка Су-34, а у 2023 році ще 5 (4 збито українськими військами і ще один вони самі розбили).

Нагадаємо, у травні 2023 року над Брянською областю РФ підрозділи зенітно-ракетного комплексу Patriot за лічені хвилини знищили пʼять ворожих повітряних цілей, серед яких були два літаки та три гелікоптери.

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