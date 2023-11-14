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Мінус ще один: українські військові збили ворожий літак Су-25

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Мінус ще один: українські військові збили ворожий літак Су-25

Штурмовик Су-25 армії РФ / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Ворог продовжує зазнавати серйозних втрат, зокрема в техніці.

У вівторок, 14 листопада, українські бійці ліквідували черговий ворожий літак. Знешкоджено російський Су-25.

Про це повідомив речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку, полковник Олександр Штупун, пише "Українська правда".

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Штурмовик армії РФ вдалося відпрацювати на Авдіївському напрямку. Наразі не повідомляється, якою саме зброєю було уражено повітряну ціль противника.

Як відомо, 10 жовтня 2023 року російські війська активізували штурмові дії на Авдіївському напрямку. За цей час, наголошує Штупун, вдалося ліквідувати вже 8 ворожих літаків цього типу.

Раніше про те, що ЗСУ приземлили черговий російський Су-25, повідомляли в Генштабі.

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Дата публікації
Перегляди
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