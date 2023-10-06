Російська ППО збила ще один власний літак в околицях Маріуполя

Щонайменше п’ять одиниць військової авіації втратила Росія від початку повномасштабної війни через “дружній вогонь”.

Російська протиповітряна оборона уже вп'яте від початку війни в Україні збила власний літак. Цього разу від “дружнього вогню” запалав військовий борт поблизу тимчасово окупованого Маріуполя.

Про це повідомляє The Moscow Times з посиланням на російські провоєнні Z-канали.

Зокрема, Fightbomber та “Військовий інформатор” підтверджують, що “дружнім вогнем” вдруге трохи більш ніж за тиждень було знищено військовий борт у районі Маріуполя.

“З такими темпами роботи нашої доблесної ППО ми скоро залишимося без авіації”, — пише Fightbomber.

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“Військовий інформатор” уточнює, що пілот цього разу начебто вижив. Проте "рівень взаємодії продовжує пробивати дно”, йдеться в повідомленні каналу.

Як повідомлялося раніше, російські засоби ППО 28 вересня в районі Токмака, ймовірно, збили власний винищувач Су-35С. За підрахунками The Insider на основі інформації з відкритих джерел, цей літак був щонайменше четвертим, знищеним російськими силами ППО.

Недостатній рівень взаємодії з іншими родами та видами військ та відсутність системи розпізнавання призвели до того, що “майже всі (!) втрачені з весни літаки Су-34, Су-35С та Су-30СМ, а також частина вертольотів Ка-52 знаходяться на рахунку “російської ППО”, писав у грудні 2022 ще один “воєнкорівський” телеграм-канал “Рибар”.

“Військовий інформатор” підтверджував, що російські літаки регулярно обстрілюють у тилу окупаційної армії — Су-35 був збитий у селі Новомиколаївка Запорізької області (понад 35 км від лінії зіткнення Роботино), Су-34 під Єнакієвим (близько 20 км від фронту), ще один літак обстрілювали під Алчевськом (близько 60 км від фронту).

Загалом, за даними британської розвідки, від початку повномасштабної війни російська армія втратила понад 100 бойових літаків.

Нагадаємо, 12 вересня російський військовий бомбардувальник Су-24 впав у Волгоградській області РФ нібито під час тренувального польоту.

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