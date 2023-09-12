У Росії розбився бомбардувальник Су-24: що відомо

У Росії 12 вересня впав російський військовий бомбардувальник Су-24. Він впав у Волгоградській області РФ.

Про це пишуть російські пропагандисти.

Пропагандисти повідомляють, що російський бомбардувальник Су-24 впав у Калачевському районі Волгоградської області поблизу хутора Ложки.

На момент інциденту там перебували двоє окупаційних пілотів. Наразі їхня доля невідома.

Що стало причиною падіння російського бомбардувальника Су-24, поки невідомо. Пропагандисти пишуть, що на місце інциденту виїхали екстрені служби.

В окупаційному Міноборони РФ підтвердили падіння військового літака. Там заявили, що пілоти нібито здійснювали тренувальні польоти.

Зазначимо, що це вже не перший інцидент падіння російської військової авіації. В липні 2023 року в Азовське море впав російський штурмовик Су-25. 1 вересня 2023 року у це ж море впав російський бойовий вертоліт Ка-52.

Нагадаємо, в Росії літак "Уральських авіаліній" здійснив аварійне приземлення посеред поля. Сталося це через несправність.

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