Категорія
Світ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Росії розбився бомбардувальник Су-24: що відомо

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
987
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Росії розбився бомбардувальник Су-24: що відомо

Російський Су-24 М / Фото: raf.mod.uk

Наразі невідомо, чи вижили російські військові пілоти.

У Росії 12 вересня впав російський військовий бомбардувальник Су-24. Він впав у Волгоградській області РФ. 

Про це пишуть російські пропагандисти. 

Пропагандисти повідомляють, що російський бомбардувальник Су-24 впав у Калачевському районі Волгоградської області поблизу хутора Ложки. 

На момент інциденту там перебували двоє окупаційних пілотів. Наразі їхня доля невідома. 

Що стало причиною падіння російського бомбардувальника Су-24, поки невідомо. Пропагандисти пишуть, що на місце інциденту виїхали екстрені служби. 

В окупаційному Міноборони РФ підтвердили падіння військового літака. Там заявили, що пілоти нібито здійснювали тренувальні польоти. 

Зазначимо, що це вже не перший інцидент падіння російської військової авіації. В липні 2023 року в Азовське море впав російський штурмовик Су-25. 1 вересня 2023 року у це ж море впав російський бойовий вертоліт Ка-52.

Нагадаємо, в Росії літак "Уральських авіаліній" здійснив аварійне приземлення посеред поля. Сталося це через несправність.

Читайте також:

В Курській області від російських літаків залишилося решето

В Курській області від російських літаків залишилося решето

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
987
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація