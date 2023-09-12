В России разбился бомбардировщик Су-24: что известно

Пока неизвестно, выжили ли российские военные пилоты.

В России 12 сентября упал российский военный бомбардировщик Су-24. Он рухнул в Волгоградской области РФ.

Об этом пишут российские пропагандисты.

Пропагандисты сообщают, что российский бомбардировщик Су-24 упал в Калачевском районе Волгоградской области вблизи хутора Ложки.

На момент инцидента там находились два оккупационных пилота. Пока их судьба неизвестна.

Что стало причиной падения российского бомбардировщика Су-24 пока неизвестно. Пропагандисты пишут, что на место инцидента выехали экстренные службы.

В оккупационном Минобороны РФ подтвердили падение военного самолета. Там заявили, что пилоты совершали якобы тренировочные полеты.

Это уже не первый инцидент падения российской военной авиации. В июле 2023 года в Азовское море упал российский штурмовик Су-25. 1 сентября 2023 года в это море упал российский боевой вертолет Ка-52.

Напомним, в России самолет "Уральских авиалиний" совершил аварийное приземление посреди поля. Произошло это из-за неисправности.

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