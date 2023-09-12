Падатимуть частіше: Центр комунікацій прогнозує у РФ більше аварійних приземлень

Пасажирські літаки в російських авіапарках доведені до аварійного стану і ситуація постійно погіршується.

Аварійні посадки літаків у полях Росії частішатимуть, оскільки через санкції повітряні судна перебувають у незадовільному стані.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.

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Там нагадали, що країна-агресорка використовує для пасажирських перевезень літаки країн Заходу, які фактично вкрала. Вона перевела у власний реєстр авіатехніку, яка перебувала в лізингу. Втім, через санкції літаки російських авіаліній не здійснюють рейси у більшість міжнародних аеропортів, не проходять ліцензійного ремонту і техобслуговування.

"Російські авіакомпанії самотужки вирішують питання техобслуговування та ремонту, використовуючи неоригінальні (переважно іранські) запчастини та розбираючи на деталі літаки. Якість відповідна. Через відсутність належного обслуговування та ремонтів західні пасажирські літаки в російських авіапарках доведені до аварійного стану і ситуація постійно погіршується", - йдеться у повідомленні.

Таким чином Росія наражає своїх пасажирів на смертельну небезпеку, продовжуючи експлуатувати аварійні літаки.

Нагадаємо, у вівторок, 12 вересня, літак "Уральських авіаліній" здійснив аварійне приземлення посеред поля.

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