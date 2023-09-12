СБУ повідомила про ще одну підозру колаборантці Захаровій: подробиці

Раніше співробітники СБУ повідомили їй про підозру за сприяння агресору у проведенні на території регіону псевдореферендуму рф у 2022 році.

Служба безпеки України повідомила про нову підозру голові фейкового “виборчкому Херсонської області РФ”.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Як стало відомо, правоохоронці задокументували нові злочини колаборантки Марини Захарової – очільниці окупаційної “центральної виборчої комісії” у тимчасово захопленій частині Херсонщини.

За даними СБУ, жінка є однією з головних організаторів фейкового плебісциту Кремля в окупованих районах області на початку вересня цього року.

“Раніше співробітники СБУ повідомили їй про підозру за сприяння агресору у проведенні на території регіону псевдореферендуму рф у 2022 році. Тоді Захарова отримала від гауляйтера Сальдо “орден пошани” за особистий “внесок” у поширення окупаційного режиму на півдні України. Цього разу фігурантка так само виконувала завдання москви щодо створення видимості “виборчого процесу” та його фальсифікації на користь кандидатів-маріонеток кремля. За ініціативи Захарової представники “тервиборчкомів” спільно з озброєними загарбниками здійснювали подворові обходи по оселях місцевих жителів та “вибивали” з них “голоси”, - розповіли в СБУ.

Там також додали, що до організації незаконної діяльності вона залучила свого “заступника” Сергія Висотіна і так званого “секретаря виборчкому” Ірину Кравченко.

“Наразі слідчі Служби безпеки повідомили всім трьом ворожим поплічникам про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Оскільки фігуранти переховуються від правосуддя на тимчасово окупованій частині півдня нашої держави, тривають комплексні заходи для їх притягнення до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна”, - зазначили в СБУ.

Нагадаємо, що у ВМС розкрили неочікувані подробиці операції з "вишками Бойка".

Читайте також: