У Криму прогриміла потужна "бавовна": фото, відео

Окупанти підняли в небо військову авіацію.
У Севастополі та у Красноперекопському районі окупованого Криму 12 вересня пролунали потужні вибухи, після чого в небі почали кружляти російські військові вертольоти.
Про це інформують місцеві та російські Телеграм-канали.
Потужність вибуху у Красноперекопському районі, що на півночі Криму, найбільше відчули села Новопавлівка, Долинка, Воїнка, Братське, Новомиколаївка, Орловське.
Причина звуку вибуху наразі не відома.
Після вибуху російські окупанти підняли в небо військові вертольоти. Місцеві жителі зафіксували цей факт на відео.
Нагадаємо, 10 вересня росіяни заявили про начебто наступальну операцію ЗСУ на окупований Крим та стверджували, що сили ППО знищили вісім безпілотників над Чорним морем.
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