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У Криму прогриміла потужна "бавовна": фото, відео

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
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У Криму прогриміла потужна "бавовна": фото, відео

Дим після вибуху в Криму 12 вересня / Скриншот

Окупанти підняли в небо військову авіацію.

У Севастополі та у Красноперекопському районі окупованого Криму 12 вересня пролунали потужні вибухи, після чого в небі почали кружляти російські військові вертольоти.

Про це інформують місцеві та російські Телеграм-канали.

Потужність вибуху у Красноперекопському районі, що на півночі Криму, найбільше відчули села Новопавлівка, Долинка, Воїнка, Братське, Новомиколаївка, Орловське.

Причина звуку вибуху наразі не відома.

Після вибуху російські окупанти підняли в небо військові вертольоти. Місцеві жителі зафіксували цей факт на відео.

Кримські села, де було чутно вибух 12 вересня / ©
Кримські села, де було чутно вибух 12 вересня

Потужний вибух прогримів на півночі Криму

Потужний вибух прогримів на півночі Криму

Нагадаємо, 10 вересня росіяни заявили про начебто наступальну операцію ЗСУ на окупований Крим та стверджували, що сили ППО знищили вісім безпілотників над Чорним морем.

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Дата публікації
Перегляди
5346
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