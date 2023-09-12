В Крыму прогремела мощная "бавовна": фото, видео

В Севастополе и Красноперекопском районе оккупированного Крыма 12 сентября прогремели мощные взрывы, после чего в небе начали кружить российские военные вертолеты.

Об этом информируют местные и российские Телеграм-каналы.

Мощность взрыва в Красноперекопском районе на севере Крыма больше всего почувствовали села Новопавловка, Долинка, Воинка, Братское, Новониколаевка, Орловское.

Причина звука взрыва пока неизвестна.

После взрыва российские оккупанты подняли в небо военные вертолеты. Местные жители запечатлели этот факт на видео.

Крымские села, где был слышен взрыв 12 сентября

Мощный взрыв прогремел на севере Крыма

Напомним, 10 сентября россияне заявили о якобы наступательной операции ВСУ на оккупированный Крым и утверждали, что силы ПВО уничтожили восемь беспилотников над Черным морем.

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