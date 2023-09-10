"Путин сделает все, чтобы сохранить Крым": в ГУР спрогнозировали планы диктатора

Российский диктатор Путин сделает все возможное, чтобы сохранить контроль над оккупированным Крымом.

Об этом заявил представитель ГУР Вадим Скибицкий на Ялтинском саммите Европейской стратегии в Киеве.

По его словам, в Киеве продвигают планы по освобождению полуострова, несмотря на опасения Запада по поводу эскалации ситуации со стороны России.

При этом для РФ Крым является ключом к проектированию "регионального могущества" России.

Как сообщил Скибицкий, РФ на сегодняшний день имеет 423 000 военнослужащих, в частности, на оккупированных участках Восточного Донбасса, в Крыму и Южноукраинском "сухопутном коридоре".

"Россия превратила полуостров в мощную военную базу и восстановила все военные объекты бывшего Советского Союза", — сказал представитель разведки.

Угроза из Черноморского флота

Сейчас оккупанты делают все для того, чтобы сохранить все захваченные территории, где ключевым является оккупированный полуостров.

"Крым помогает им полностью контролировать Черноморский регион и перебрасывать силы в Средиземное море. Их присутствие в Сирии и в африканских странах подкреплено их присутствием в Черном море, их объектами, позволяющими им обеспечить все возможное к тому, что у них есть за границей. ", — добавил Скибицкий.

Как отмечает представитель ГУР, угроза, которую представляет нам Черноморский флот, прежде всего связана с крылатыми ракетами "Калибр".

"В последний месяц они активно использовали Крым для нанесения ударов по нашим портовым объектам... Мы можем прогнозировать, что Россия продолжит накапливать военный персонал, наращивать свою армию в Крыму и делать все возможное, чтобы контролировать Черноморский регион", — добавил Скибицкий. .

Глава ГУР МО Кирилл Буданов подтвердил, что спутниковый Интернет Starlink компании SpaceX некоторое время не работал возле Крыма 2022 года. Однако главный разведчик опроверг заявления СМИ, что за этим может последовать распоряжение Илона Маска.

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