Кремль готовит новую мобилизацию — Скибицкий

Государство-агрессорка Россия намерена восстановить боеспособность и наступательный потенциал своей армии. Руководство российской армии декларирует намерение создать целый ряд новых военных формирований: десантных полков, дивизий, механизированных бригад.

Об этом в интервью Obozrevatel рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий, отвечая на вопрос, имеет ли ГУР новые данные о намерении мобилизовать в РФ то или иное количество россиян.

"По нашим оценкам, в Кремле планируют мобилизовать на войну в Украине несколько сотен тысяч человек. Чтобы реализовать этот план с целью удержать то, что Россия оккупировала, а также продолжать военное давление на наше государство, врагу необходима не только мобилизация, но и время на подготовку солдат и их оснащение", — говорит представитель ГУР.

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По словам Скибицкого, массовая мобилизация – непопулярное решение, но у путинского режима нет другого выхода. "Они уже давно к этому готовятся", – уточни он.

"Государство-агрессор уже приняло ряд законов и нормативных актов, усиливающих наказание за неявку в военкомат и уклонение от мобилизации. Также в России увеличили призывной возраст, а саму повестку на войну теперь присылают в электронном формате", — отметил представитель разведки.

Вадим Скибицкий напомнил, что тем россиянам, которые не совершали военных преступлений и не хотят участвовать в войне против Украины, наше государство гарантирует защиту в рамках проекта для добровольной сдачи в плен "Хочу жить".

Ранее в Центре национального сопротивления объяснили, что российское командование не учитывает больших потерь на фронте, потому что осенью в РФ будет новая мобилизация.