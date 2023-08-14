Украина выступает против ограничения дальности ракет Taurus – посол в Германии Макеев

Украинская сторона против введения ограничения дальности крылатых дальнобойных ракет Taurus, если Германия все же примет решение передать ее ВСУ.

Об этом заявил посол Украины в Германии Алексей Макеев.

Также читайте Готовит ли Россия новое большое наступление: в ГУР ответили

"Технически ограничить зону действия Taurus – это все равно, что запретить футболистам национальной сборной выходить на половину поля соперника или пробивать пенальти. Какие сравнения вы можете придумать? Только неправильные ответы ", — написал он и добавил джифку изумленного футболиста.

Отметим, что Германия оттягивает передачу Украине крылатых ракет Taurus. Как пояснил канцлер ФРГ Олаш Шольц, решение нужно тщательно проверить. Также он отметил, что большинство граждан в Германии считают нужным, что не по каждому требованию доставки сразу нужно отвечать "да".

Как ранее сообщили, военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко объяснил, где Украина сможет атаковать ракетами Taurus.

Читайте также: