Германия оттягивает решение передать Украине дальнобойные ракеты Taurus.
Украинская сторона против введения ограничения дальности крылатых дальнобойных ракет Taurus, если Германия все же примет решение передать ее ВСУ.
Об этом заявил посол Украины в Германии Алексей Макеев.
"Технически ограничить зону действия Taurus – это все равно, что запретить футболистам национальной сборной выходить на половину поля соперника или пробивать пенальти. Какие сравнения вы можете придумать? Только неправильные ответы ", — написал он и добавил джифку изумленного футболиста.
Отметим, что Германия оттягивает передачу Украине крылатых ракет Taurus. Как пояснил канцлер ФРГ Олаш Шольц, решение нужно тщательно проверить. Также он отметил, что большинство граждан в Германии считают нужным, что не по каждому требованию доставки сразу нужно отвечать "да".
Как ранее сообщили, военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко объяснил, где Украина сможет атаковать ракетами Taurus.
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