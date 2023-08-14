Кремль готує нову мобілізацію - Скібіцький

Держава-агресорка Росія має намір відновити боєздатність і наступальний потенціал своєї армії. Керівництво російської армії декларує намір створити цілу низку нових військових формувань: десантних полків, дивізій, механізованих бригад.

Про це в інтерв'ю Obozrevatel розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький, відповідаючи на запитання, чи має ГУР нові дані про намір мобілізувати в РФ ту чи іншу кількість росіян.

"За нашими оцінками, у Кремлі планують мобілізувати на війну в Україні кілька сотень тисяч людей. Щоб реалізувати цей план з метою втримати те, що Росія окупувала, а також продовжувати воєнний тиск на нашу державу, ворогу необхідна не лише мобілізація, але й час на підготовку солдатів та їхнє оснащення", - каже представник ГУР.

Також читайте Нова хвиля мобілізації в РФ: коли відбудеться і скільки призвуть до лав окупантів

За словами Скібіцького, масова мобілізація – непопулярне рішення, але путінський режим не має іншого виходу. "Вони вже давно до цього готуються", - уточни він.

"Держава-агресорка вже прийняла низку законів і нормативних актів, які посилюють покарання за неявку у військкомат та ухилення від мобілізації. Також на Росії збільшили призовний вік, а саму повістку на війну тепер надсилають в електронному форматі", - зазначив представник розвідки.

Вадим Скібіцький нагадав, що тим росіянам, які не вчиняли воєнних злочинів та не хочуть брати участь у війні проти України, наша держава гарантує захист в межах проєкту для добровільної здачі в полон "Хочу жить".

Раніше у Центрі національного спротиву пояснили, що російське командування не зважає великі на втрати на фронті, бо восени в РФ буде нова мобілізація.