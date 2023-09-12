Путін хоче зробити "святом" день затвердження окупації українських територій

Президент-диктатор Росії Володимир Путін вніс до Держдуми законопроєкт про запровадження 30 вересня "днем возз'єднання" РФ та окупованих українських територій.

Про це йдеться у відповідному документі.

Очільник Кремля хоче, аби цього дня було свят - "день возз'єднання" "Донецької Народної Республіки", "Луганської Народної Республіки", тимчасово окупованих територій Запорізької області та Херсонської області з Російською Федерацією.

У пояснювальній записці до законопроєкту вказується, що так зване "возз'єднання" окупованих українських регіонів з Росією засноване на "історичній спільності народів, які проживають на цих територіях".

Нагадаємо, Москва оголосила про проведення 8-10 вересня 2023-го "виборів" до місцевих окупаційних адміністрацій на тимчасово захоплених територіях, а також в анексованому Криму. У ЄС заявили, що не визнають результатів незаконних виборів, які РФ провела в окупованих районах України.

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