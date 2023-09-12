Підприємство "Антонов" створило центр БПЛА: вироблятиме далекобійну зброю і не тільки — Reuters

Український "Антонов" розширює виробництво безпілотників, диверсифікуючи свій основний бізнес вантажних літаків.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що безпілотники, вироблені та адаптовані в Україні, відіграють важливу роль у війні. І цей крок ДП "Антонов", про який раніше не повідомлялося, відповідає меті України стати світовим центром виробництва безпілотників, чому сприяють інвестиції в цей сектор, які стрімко зросли від початку 2022 року.

Новий центр безпілотників було відкрито з метою розширення можливостей виробництва БпЛА та надання підтримки приватним виробникам з точки зору експертизи й послуг. Про це "Укроборонпром" заявив під час презентації у Вашингтоні в червні.

Тепер виробництво безпілотників зможе підтримати радянські аерокосмічні компанії, зокрема "Антонов", які зазнали значних збитків від російських атак.

Хоча виробництво вантажних літаків триватиме, новий центр безпілотників може краще задовольнити військові потреби України і дати інженерам "Антонова" більше роботи. Таку думку агентству Reuters повідомила людина, обізнана з планами "Антонова". Її ім'я не називають, бо плани "Антонова" щодо безпілотників "ще не є публічно відомими".

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Досвід "Антонова" у виробництві вантажних літаків також може бути застосований до виробництва безпілотників далекого радіусу дії. Це дасть ЗСУ можливість завдавати ударів вглиб ворожої території.

Наразі відомо, що новий центр "Антонова" пропонує різні послуги, зокрема експериментальні аеродинамічні дослідження, створення повнофункціональних тренажерів для навчання операторів безпілотних літальних апаратів (БпЛА) і розроблення стандартів компонентів.

"Reuters" додає, що презентація збіглася в часі з реструктуризацією "Укроборонпрому", спрямованою на залучення більшої кількості клієнтів і посилення ролі України в міжнародному оборонному секторі.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна має зброю, яка може уражати цілі в РФ на відстані 1500 кілометрів.

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