В Азовське море впав російський бойовий вертоліт Ка-52: що відомо

В Азовське море впав російський вертоліт Ка-52. Це сталось нібито через "несприятливі погодні умови".

Про це повідомляють російські пропагандистські телеграм-канали.

Російські пропагандисти стверджують, що вертоліт Ка-52 із окупантами на борту впав в Азовське море зранку 1 вересня, проте інформацію про це вони опублікували лише 4 вересня.

Причиною падіння вертольоту в акваторії Азовського моря називають нібито "погані природні умови", зокрема сильний туман. Пропагандисти стверджують, що двох пілотів Ка-52 нібито вдалось врятувати. Більше подробиць про інцидент немає.

Нагадаємо, російський льотчик, який перегнав до України вертоліт Мі-8 звернувся до своїх співгромадян. Він закликав інших російських пілотів зробити аналогічний вчинок.

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