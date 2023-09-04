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В Азовське море впав російський бойовий вертоліт Ка-52: що відомо

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
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В Азовське море впав російський бойовий вертоліт Ка-52: що відомо

Російський бойовий вертоліт К-52 / Фото: Вікіпедія

Пілоти вертольоту нібито вижили.

В Азовське море впав російський вертоліт Ка-52. Це сталось нібито через "несприятливі погодні умови". 

Про це повідомляють російські пропагандистські телеграм-канали. 

Російські пропагандисти стверджують, що вертоліт Ка-52 із окупантами на борту впав в Азовське море зранку 1 вересня, проте інформацію про це вони опублікували лише 4 вересня. 

Причиною падіння вертольоту в акваторії Азовського моря називають нібито "погані природні умови", зокрема сильний туман. Пропагандисти стверджують, що двох пілотів Ка-52 нібито вдалось врятувати. Більше подробиць про інцидент немає. 

Нагадаємо, російський льотчик, який перегнав до України вертоліт Мі-8 звернувся до своїх співгромадян. Він закликав інших російських пілотів зробити аналогічний вчинок. 

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Дата публікації
Перегляди
4431
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