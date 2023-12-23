Как удалось сбить три российских Су-34: предположение эксперта

Чтобы поразить российские бомбардировщики Су-34 на юге Украины, украинские подразделения ПВО могли применить комплекс Patriot или SAMP/T, дальность которых по аэродинамическим целям достигает 160 км и 150 км соответственно. Вероятно, для этого устроили засаду.

Такое мнение высказал в эфире телеканала "Еспресо" ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко.

"Я не могу знать, как конкретно был достигнут этот выдающийся результат. Но из медиа известно, что несколько дней назад мы получили второй немецкий ЗРК Patriot, дальность которого достигает по аэродинамическим целям 160 км. Кроме того, у нас есть такой итало-французский. комплекс SAMP/T, у которого тоже дальность по аэродинамическим целям около 150 км”, — отметил эксперт.

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Валерий Романенко считает, что поразить российские самолеты удалось с помощью устроенной засады.

"Я думаю, что методом засады один из этих комплексов сработал по российским самолетам, которые нагло пробовали снова забрасывать бомбами наши наземные войска", — предположил он.

По словам Валерия Романенко, к началу войны у россиян было 140 единиц таких самолетов. В прошлом году они потеряли около десятка Су-34, а в 2023 году еще 5 (4 сбиты украинскими войсками и еще один они сами разбили).

Напомним, в мае 2023 года над Брянской областью РФ подразделения зенитно-ракетного комплекса Patriot за считанные минуты уничтожили пять вражеских воздушных целей, среди которых были два самолета и три вертолета.

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