На Сумщині пролунало 26 вибухів: що сталося

Ворог продовжує обстрілювати Сумщину.
Стала відома ситуація на прикордонні Сумщини станом на 21.00 22 грудня 2023 року.
Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація у повідомленні у соцмережах.
Протягом дня росіяни здійснили 16 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 112 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Миропільська, Есманська, Середино-Будська, Дружбівська громади.
- Есманська громада: ворог бив з мінометів (14 вибухів).
- Білопільська громада: були обстріли з ДШК, мінометів (10 вибухів) та артилерії (4 вибухи).
- Краснопільська громада: з території Росії здійснено артобстріли (26 вибухів), обстріли з РСЗВ (20 вибухів) та мінометів (12 вибухів).
- Миропільська громада: 14 мін скинули росіяни на територію громади.
- Середино-Будська громада: зафіксовано 6 вибухів з мінометів.
- Дружбівська громада: здійснено мінометний обстріл (6 вибухів).
Нагадаємо, що також у ніч проти 23 грудня 2023 року у тимчасово окупованому Криму пролунали потужні вибухи.
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