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На Сумщині пролунало 26 вибухів: що сталося

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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На Сумщині пролунало 26 вибухів: що сталося

Ілюстративне фото. Ворог продовжує обстрілювати Сумщину / Фото: Поліція Сумської області

Ворог продовжує обстрілювати Сумщину.

Стала відома ситуація на прикордонні Сумщини станом на 21.00 22 грудня 2023 року.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація у повідомленні у соцмережах. 

Протягом дня росіяни здійснили 16 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 112 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Миропільська, Есманська, Середино-Будська, Дружбівська громади. 

  • Есманська громада: ворог бив з мінометів (14 вибухів). 
  • Білопільська громада: були обстріли з ДШК, мінометів (10 вибухів) та артилерії (4 вибухи). 
  • Краснопільська громада: з території Росії здійснено артобстріли (26 вибухів), обстріли з РСЗВ (20 вибухів) та мінометів (12 вибухів). 
  • Миропільська громада: 14 мін скинули росіяни на територію громади. 
  • Середино-Будська громада: зафіксовано 6 вибухів з мінометів. 
  • Дружбівська громада: здійснено мінометний обстріл (6 вибухів).

Нагадаємо, що також у ніч проти 23 грудня 2023 року у тимчасово окупованому Криму пролунали потужні вибухи

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Дата публікації
Перегляди
313
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