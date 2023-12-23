На Сумщині пролунало 26 вибухів: що сталося

Стала відома ситуація на прикордонні Сумщини станом на 21.00 22 грудня 2023 року.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація у повідомленні у соцмережах.

Протягом дня росіяни здійснили 16 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 112 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Миропільська, Есманська, Середино-Будська, Дружбівська громади.

Есманська громада: ворог бив з мінометів (14 вибухів).

Білопільська громада: були обстріли з ДШК, мінометів (10 вибухів) та артилерії (4 вибухи).

Краснопільська громада: з території Росії здійснено артобстріли (26 вибухів), обстріли з РСЗВ (20 вибухів) та мінометів (12 вибухів).

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Миропільська громада: 14 мін скинули росіяни на територію громади.

Середино-Будська громада: зафіксовано 6 вибухів з мінометів.

Дружбівська громада: здійснено мінометний обстріл (6 вибухів).

Нагадаємо, що також у ніч проти 23 грудня 2023 року у тимчасово окупованому Криму пролунали потужні вибухи.

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