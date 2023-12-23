Загарбники на Херсонщині вбили жителя Станіслава

Для атаки на село загарбники використовували безпілотник.

Російські загарбники завдали удару з безпілотника по селу Станіслав у Херсонській області, а результаті чого одна особа загинула.

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Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Окупаційні війська атакували Станіслав з безпілотника. Від отриманих поранень загинув 69-річний місцевий житель", – повідомив начальник ОВА.

Зазначимо, що за минулу добу російські війська 83 рази обстрілювали Херсонщину, поранивши при цьому шістьох мирних людей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські загарбники завдали удару по Нікополю, а результаті чого є загиблі серед мирного населення.

Крім того, ми раніше інформували, що росіяни вгатили по цивільній інфраструктурі Сумщини, є загибла.

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