На Сумщині пролунало 138 вибухів: є поранений

Стала відома ситуація на прикордонні Сумщини станом на 21.00 16 грудня 2023 року.

Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

Протягом дня росіяни здійснили 26 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 138 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Юнаківська, Краснопільська, Хотінська, Великописарівська, Новослобідська, Середино-Будська, Есманська, Шалигинська, Дружбівська, Зноб-Новгородська громади.

Зноб-Новгородська громада: здійснено мінометні обстріли (4 вибухи).

Есманська громада: ворог бив з мінометів (10 вибухів) та здійснив обстріл зі стрілецької зброї.

Середино-Будська громада: був мінометний обстріл (1 вибух).

Білопільська громада: зафіксовано артилерійські (8 вибухів), мінометний (9 вибухів) та гранатометний (АГС) (30 вибухів) обстріли.

Краснопільська громада: 34 міни скинули росіяни на територію громади. Також відбулося скидання з БпЛА 5 вибухових пристроїв (ВОГ) (5 вибухів).

Шалигинська громада: здійснено артилерійський обстріл (16 вибухів).

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Великописарівська громада: був мінометний обстріл (2 вибухи).

Новослобідська громада: зафіксовано гранатометний обстріл (АГС) (5 вибухів).

Юнаківська громада: росіяни вдарили з мінометів (5 вибухів), унаслідок чого 1 цивільна особа отримала поранення.

Хотінська громада: здійснено артилерійський обстріл (7 вибухів).

Дружбівська громада: був мінометний обстріл (2 вибухи).

Зауважимо, за інформацією українського Генштабу, ситуація на Волинському та Поліському напрямках – без суттєвих змін. Водночас на Сіверському та Слобожанському ворог проводить активну диверсійну діяльність та нарощує мінно-вибухові загородження.

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