Астрологічний прогноз на 17 грудня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: будь-які справи, розпочаті цього дня, приведуть до результату, зворотного очікуваному, тому краще – як і належить вихідному – присвятити його відпочинку.

Символ дня: лампада з олією.

Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 5.

Щасливі кольори дня: синій, морської хвилі.

Щасливе каміння дня: бірюза, мармур.

За яку частину тіла відповідає: стравохід.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, навіть якщо їх симптоми здадуться несерйозними, в жодному разі не можна ігнорувати – вони загрожують ускладненнями.

Харчування дня: необхідно виключити з раціону продукти бродіння, наприклад, квашені огірки та капусту.

Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки.

Магія і містика дня: можна проводити магічні ритуали, мета яких – залучення удачі в особистому житті, професії та фінансах.

Сни дня: сни нинішньої ночі пророчими не є, але несуть у собі важливу інформацію про найближче майбутнє.

Табу дня: не можна демонструвати свою злість, і тим більше – шкодити будь-кому.

Цитата дня: "Якщо ви незадоволені тим місцем, яке займаєте, змініть його. Ви ж не дерево!" (Джим Рон).

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