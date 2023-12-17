Україною шириться повітряна тривога: перебувайте в укриттях

Буквально за пів години після відбою попередньої повітряної тривоги, в Україні знову пролунали сирени.

Повітряна тривога оголошена у низці українських областей у ніч проти 17 грудня 2023 року.

Так, нині повітряна тривога оголошена у Миколаївській, Кіровоградській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Луганській областях та автономній республіці Крим. Кількість областей, в яких оголошена повітряна тривога - зростає.

Повітряні Сили ЗСУ назвали причиною тривоги загрозу застосування ударних БпЛА та ракетну небезпеку.

У Херсоні, згідно з повідомленнями моніторингових каналів, пролунали вибухи.

Пізніше повітряна тривога охопила не лише південні області України - Київську, Полтавську, Черкаську області.

Перебувайте в укриттях, не нехтуйте особистою безпекою. Потурбуйтеся про себе та своїх рідних.

Моніторингові канали закликають відреагувати на повітряну тривогу.

Також ворожі безпілотники продовжують докучати українцям.

Раніше повідомлялося, що у Кропивницькому пролунали вибухи.

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