Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Україною шириться повітряна тривога: перебувайте в укриттях

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
1496
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Україною шириться повітряна тривога: перебувайте в укриттях

Повітряна тривога охопила значну кількість областей / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Буквально за пів години після відбою попередньої повітряної тривоги, в Україні знову пролунали сирени.

Повітряна тривога оголошена у низці українських областей у ніч проти 17 грудня 2023 року.

Так, нині повітряна тривога оголошена у Миколаївській, Кіровоградській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Луганській областях та автономній республіці Крим. Кількість областей, в яких оголошена повітряна тривога - зростає.

Повітряні Сили ЗСУ назвали причиною тривоги загрозу застосування ударних БпЛА та ракетну небезпеку.

У Херсоні, згідно з повідомленнями моніторингових каналів, пролунали вибухи.

Пізніше повітряна тривога охопила не лише південні області України - Київську, Полтавську, Черкаську області. 

Перебувайте в укриттях, не нехтуйте особистою безпекою. Потурбуйтеся про себе та своїх рідних. 

Моніторингові канали закликають відреагувати на повітряну тривогу. 

Також ворожі безпілотники продовжують докучати українцям

Раніше повідомлялося, що у Кропивницькому пролунали вибухи

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1496
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація