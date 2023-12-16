У Кропивницькому ввечері пролунали вибухи

Перед вибухами була оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку.
У Кропивницькому під час повітряної тривоги пролунали звуки вибухів ввечері 16 грудня.
Про це інформує "Суспільне".
"У Кропивницькому чутно звуки вибухів", - йдеться у повідомленні.
Наразі влада ніяк не прокоментувала дану інформацію офіційно.
Раніше Повітряні сили ЗСУ повідомили про запуск керованої авіаційної ракети з тактичної авіації ворога.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вночі РФ вдарила по Україні дронами, все, що відомо про ворожу атаку.
Крім того, ми раніше інформували, що у Криму пролунала серія потужних вибухів, окупанти кажуть про роботу ППО.
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