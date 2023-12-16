Вночі РФ вдарила по Україні дронами: все, що відомо про ворожу атаку 

Сили ППО збили 30 з 31 "Shahed" під час нічної атаки РФ.

Вночі проти суботи, 16 грудня, армія Російської Федерації окупанти атакували Україну безпілотниками "Shahed-136/131". Загарбники випустили 31 БпЛА з трьох напрямків - Приморсько-Ахтарськ, Сеща та Курська. Сили ППО знищили 30 ударних дронів у різних регіонах країни.

Що відомо про російську атаку безпілотниками - читайте у матеріалі ТСН.ua.

Атака дронів на Київ

У столиці сирени лунали понад чотири години - від 23:30 15 грудня до 03:46 16 грудня. Повітряні Сили ЗСУ попередили про небезпеку від ворожих безпілотників. Згодом у Києві пролунали вибухи.

У Київській міській військовій адміністрації поінформували, що вночі сталася шоста повітряна атака на Київ від початку грудня. Зазначається, що БпЛА атакували групами, хвилями і з різних напрямків. Силами і засобами протиповітряної оборони усі ворожі цілі були знищені. Внаслідок роботи ППО та падіння уламків в місті ніхто не постраждав.

Знищення БпЛА на півдні

Сили оборони півдня поінформували, що через зону їхньої відповідальності безпілотники летіли зі східного узбережжя Азовського моря. Було знищено 12 дронів: 9 - на Херсонщині, 2 - на Миколаївщині, 1 - на Вінниччині.

"Влучань не допущено. Але уламками збитих БпЛА пошкоджено адмінбудівлю і медичний заклад в Херсонському районі.

Спричинену пожежу вогнеборці оперативно ліквідували. Інформації про постраждалих не надходило", - йдеться у повідомленні.

В Миколаївській ОВА підтвердили, що у небі над регіоном було знищено два "Shahed". А голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що окупанти атакували БпЛА Дар'ївку, але минулося без потерпілих.

Вибухи на Хмельниччині

В Хмельницькій області тривога тривала від 02:19 до 03:03. ПС повідомляли, що ворожі дрони перебувають в західній частині Вінниччини, та мають імовірний напрямок руху на Старокостянтинів.

Під час повітряної тривоги, за даними ОВА, сили ППО знешкодили оди БпЛА типу "Shahed". Інформації про травмованих та

пошкодження майна немає.

Атака безпілотників на Дніпропетровщину

За інформацією ОВА, пізно ввечері в Дніпропетровській області працювала ППО: над Синельниківським районом було збито два дрони. Уламки збитих "Shahed" впали на будівлю приватного підприємства. Зайнявся дах. Минулося без потерпілих.

Удар по Харківщині

Очільник Харківської ОВА Олег Синєбов повідомив, що у селі Богуславка Ізюмського району внаслідок ворожого удару (попередньо, БпЛА) сталося загоряння приватного будинку.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Що сталося вночі? НОВИНИ 8:00 16 грудня 2023 року

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