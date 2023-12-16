Окупанти готують прорив на одному з напрямків - військовий експерт

На Лимано-Куп'янському напрямку відновилися атаки росіян. Окупанти намагаються створити ізюмське угруповання.

Про це повідомив військовий експерт Дмитро Снєгирьов в етері телемарафону.

"Відповідно до активізації бойових дій, метою російських окупантів є не захоплення Куп'янська і Куп'янська-Вузлового. За інформацією з місця подій, російські окупанти готуються до прориву в напрямку Ізюма. Російські окупанти намагаються створити ізюмське угруповання на кшталт 2022 року, основним завданням якого було нависання над флангами українських військ, зосереджених в Донецькій області. Це ключові пункти оборони українських військ в містах Слав'янськ і Краматорськ. Тобто основна ціль окупантів навіть на момент проведення наступальних операцій на умовно Харківському напрямку - це захоплення всієї території Донецької області. Це пріоритетна ціль, яка стоїть перед окупантами в зимовий період", - сказав він.

Нагадаємо:

Російські війська просунулися поблизу Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки. 15 грудня загарбники продовжили наступальні операції і досягли підтверджених успіхів.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Геолокаційні кадри, опубліковані 11 грудня, показують, що російські війська нещодавно просунулися на північний захід від Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута).

Російські військові блогери схарактеризувати російські атаки на захід від Бахмута в районі Богданівки та Хромового та на південь від Бахмута в районі Кліщіївки та Андріївки, як організований наступ на Часів Яр.

ЗСУ зберегли позиції на лівому березі Херсонської області 15 грудня після нещодавньої наземної активності Росії у цьому районі. За попередньою інформацією, українські захисники продовжували контрнаступальні операції у західній частині Запорізької області.

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