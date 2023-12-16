Оккупанты готовят прорыв на одном из направлений — военный эксперт

На Лимано-Купянском направлении возобновились атаки россиян. Оккупанты пытаются создать изюмскую группировку.

Об этом сообщил военный эксперт Дмитрий Снегирев в эфире телемарафона.

"Согласно активизации боевых действий, целью российских оккупантов является не захват Купянска и Купянска-Узлового. По информации с места событий, российские оккупанты готовятся к прорыву в направлении Изюма. Российские оккупанты пытаются создать изюмскую группировку типа 2022 года. Задачей которого было нависание над флангами украинских войск, сосредоточенных в Донецкой области, это ключевые пункты обороны украинских войск в городах Славянск и Краматорск, то есть - это приоритетная цель, стоящая перед оккупантами в зимний период", — сказал он.

Напомним:

Российские войска продвинулись вблизи Бахмута, Авдеевки и Марьинки. 15 декабря захватчики продолжили наступательные операции и добились подтвержденных успехов.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Геолокационные кадры, опубликованные 11 декабря, показывают, что российские войска недавно продвинулись северо-западнее Клищиевки (7 км юго-западнее Бахмута).

Российские военные блогеры охарактеризовали российские атаки к западу от Бахмута в районе Богдановки и Хромового и к югу от Бахмута в районе Клищиевки и Андреевки, как организованное наступление на Часов Яр.

ВСУ сохранили позиции на левом берегу Херсонской области 15 декабря после недавней наземной активности России в этом районе. По предварительным данным, украинские защитники продолжали контрнаступательные операции в западной части Запорожской области.

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