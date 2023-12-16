В Кропивницком вечером раздались взрывы

Перед взрывами была объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности.

В Кропивницком во время воздушной тревоги раздались звуки взрывов вечером 16 декабря.

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Об этом информирует " Общественное ".

"В Кропивницком слышны звуки взрывов", — говорится в сообщении.

В настоящее время власти никак не прокомментировали данную информацию официально.

Ранее Воздушные силы ВСУ сообщили о запуске управляемой авиационной ракеты по тактической авиации врага.

Напомним, ранее сообщалось, что ночью РФ ударила по Украине дронами, все, что известно о вражеской атаке.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Крыму прозвучала серия мощных взрывов, кафиры говорят о работе ПВО.

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