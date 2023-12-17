Астрологический прогноз на 17 декабря

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: любые дела, начатые в этот день, приведут к результату, обратному ожидаемому, поэтому лучше, как и положено выходному, посвятить его отдыху.

Символ дня: лампада с маслом.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 5.

Счастливый цвет дня: голубой, морской волны.

Счастливые камни дня: бирюза, мрамор.

За какую часть тела отвечает: пищевод.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, даже если их симптомы покажутся несерьезными, ни в коем случае нельзя игнорировать – они чреваты осложнениями.

Питание дня: необходимо исключить из рациона продукты брожения – например, такие как квашеные огурцы и капуста.

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.

Магия и мистика дня: можно проводить магические ритуалы, цель которых – привлечение удачи в личной жизни, профессии и финансов.

Сны дня: сны нынешней ночи вещими не являются, но несут в себе важную информацию о ближайшем будущем.

Табу дня: нельзя демонстрировать свою злость и тем более вредить кому-либо.

Цитата дня: "Если вы недовольны тем местом, которое занимаете, смените его. Вы же не дерево!" (Джим Рон).

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