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Астрологический прогноз на 17 декабря

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
175
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 17 декабря

Бирюза - счастливый камень дня / Фото: www.credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: любые дела, начатые в этот день, приведут к результату, обратному ожидаемому, поэтому лучше, как и положено выходному, посвятить его отдыху. 

Символ дня: лампада с маслом. 

Стихия дня: Земля. 

Счастливое число дня: 5. 

Счастливый цвет дня: голубой, морской волны. 

Счастливые камни дня: бирюза, мрамор. 

За какую часть тела отвечает: пищевод.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, даже если их симптомы покажутся несерьезными, ни в коем случае нельзя игнорировать – они чреваты осложнениями. 

Питание дня: необходимо исключить из рациона продукты брожения – например, такие как квашеные огурцы и капуста. 

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки. 

Магия и мистика дня: можно проводить магические ритуалы, цель которых – привлечение удачи в личной жизни, профессии и финансов. 

Сны дня: сны нынешней ночи вещими не являются, но несут в себе важную информацию о ближайшем будущем. 

Табу дня: нельзя демонстрировать свою злость и тем более вредить кому-либо. 

Цитата дня: "Если вы недовольны тем местом, которое занимаете, смените его. Вы же не дерево!" (Джим Рон). 

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Дата публикации
Просмотры
175
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