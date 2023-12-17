Астрологический прогноз на 17 декабря

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: любые дела, начатые в этот день, приведут к результату, обратному ожидаемому, поэтому лучше, как и положено выходному, посвятить его отдыху.
Символ дня: лампада с маслом.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 5.
Счастливый цвет дня: голубой, морской волны.
Счастливые камни дня: бирюза, мрамор.
За какую часть тела отвечает: пищевод.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, даже если их симптомы покажутся несерьезными, ни в коем случае нельзя игнорировать – они чреваты осложнениями.
Питание дня: необходимо исключить из рациона продукты брожения – например, такие как квашеные огурцы и капуста.
Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.
Магия и мистика дня: можно проводить магические ритуалы, цель которых – привлечение удачи в личной жизни, профессии и финансов.
Сны дня: сны нынешней ночи вещими не являются, но несут в себе важную информацию о ближайшем будущем.
Табу дня: нельзя демонстрировать свою злость и тем более вредить кому-либо.
Цитата дня: "Если вы недовольны тем местом, которое занимаете, смените его. Вы же не дерево!" (Джим Рон).
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