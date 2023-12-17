В Ватикане кардинала впервые приговорили к пяти с половиной годам тюрьмы

Впервые за все время существования католической церкви суд приговорил кардинала к тюремному заключению.

Об этом пишет DW.

75-летний Анджело Беччу приговорен к пяти с половиной годам тюрьмы за участие в преступном сговоре, мошенничестве, злоупотреблении, предоставлении ложной информации, коррупции, отмывании средств, обнародовании секретных документов.

Одним из эпизодов дела стали возбуждение и злоупотребление при покупке на средства пожертвований здания в центре Лондона по заведомо завышенной цене. Убытки от этой инвестиции в покупку недвижимости, по данным аудиторов, составили 89 миллионов фунтов стерлингов (около 104 миллионов евро).

Беччу на момент преступления был третьим человеком в Ватикане – заместителем государственного секретаря по общим делам. Процесс над ним и девятью его сообщниками длился более двух лет.

В последние годы Папа Римский Франциск издал серию указов, направленных на продвижение финансовой прозрачности Ватикана и предотвращение коррупции. В 2019 году он назначил главой трибунала Ватикана Джузеппе Пиннатоне – бывшего прокурора в Риме, известного борьбой с мафией. В 2021 году понтифик издал указ, позволяющий судить кардиналов судом Ватикана.

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