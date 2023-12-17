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На Сумщине раздалось 138 взрывов: есть раненый

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
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На Сумщине раздалось 138 взрывов: есть раненый

Россия стирает поселки в Сумской области бомбами, артиллерией и ракетами / Фото: ТСН.ua

Враг продолжает обстреливать Сумскую область.

Стала известна ситуация на приграничных Сумах по состоянию на 21.00 16 декабря 2023 года.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

В течение дня россияне совершили 26 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 138 взрывов. Обстрелы потерпели Белопольская, Юнаковская, Краснопольская, Хотинская, Великописаревская, Новослободская, Середино-Будская, Эсманская, Шалыгинская, Дружбовская, Зноб-Новгородская громады.

  • Зноб-Новгородская громада: совершены минометные обстрелы (4 взрыва).
  • Эсманская громада: враг бил из минометов (10 взрывов) и произвел обстрел из стрелкового оружия.
  • Середино-будская громада: был минометный обстрел (1 взрыв).
  • Белопольская громада: зафиксированы артиллерийские (8 взрывов), минометный (9 взрывов) и гранатометный (АГС) (30 взрывов) обстрелы.
  • Краснопольская громада: 34 мины сбросили россияне на территорию общины. Также произошел сброс с БпЛА 5 взрывных устройств (ВОГ) (5 взрывов).
  • Шалыгинская громада: произведен артиллерийский обстрел (16 взрывов).
  • Великописаревская громада: был минометный обстрел (2 взрыва).
  • Новослободская громада: зафиксирован гранатометный обстрел (АГС) (5 взрывов).
  • Юношеская громада: россияне ударили из минометов (5 взрывов), в результате чего 1 гражданское лицо получило ранения.
  • Хотинская громада: произведен артиллерийский обстрел (7 взрывов).
  • Дружбовская громада: был минометный обстрел (2 взрыва).

Заметим, по информации украинского Генштаба, ситуация на Волынском и Полесском направлениях – без существенных изменений. В то же время, на Северском и Слобожанском враг проводит активную диверсионную деятельность и наращивает минно-взрывные заграждения.

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Дата публикации
Просмотры
188
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