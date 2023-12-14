У Білорусі будують військове містечко поблизу українського кордону – "Гаюн"

Будівництво нового військового містечка розпочали за 50 кілометрів від кордону з Україною.

У Білорусі, неподалік кордону з Україною, будують нове військове містечко.

Про повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".

За даними групи, військове містечко буде побудоване на базі 5 закинутих дитячих таборів.

Аналітики, за допомогою Google Maps, взначили, що в районі колишнього дитячого табору розташований клуб активного відпочинку "Корсар". Вдалося з'ясувати, що у Гомелі дійсно є такий клуб, який пропонує послуги з гри в лазертаг, пейнтбол та ін.

У листопаді ігровий клуб повідомив про зміну ігрового майданчика і "повне перезавантаження". Причини цього не повідомляли.

Зміну майданчика аналітики пов'язують з будівництвом військового містечка.

"Зміна майданчика щодо ігор клубом "Корсар" може бути пов'язана з будівництвом військового містечка. Відповідно, наша інформація про місце будівництва отримала ще одне підтвердження", – зазначає "Гаюн".

Місце будвництва військового містечка / Фото: Telegram / Белорусский гаюн

Раніше повідомлялося, що Білорусь вчергове подовжила навчання з військовими Росії.

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