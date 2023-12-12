Порту – Шахтар: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

У середу, 13 грудня, донецький "Шахтар" зіграє проти португальського "Порту" в матчі заключного 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2023/24.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Ештадіу ду Драгау" в місті Порту. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Для обох клубів ця дуель матиме вирішальне значення у боротьбі за друге місце групи H і вихід до плейоф Ліги чемпіонів. Перед очним протистоянням "гірники" та "дракони" мають по 9 очок у своєму активі, але португальський клуб випереджає донеччан за додатковими показниками.

Щоб пробитися до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, "Шахтар" повинен перемогти "Порту". Якщо підопічні Маріно Пушича не впораються з цим завданням, то навесні зіграють у плейоф Ліги Європи.

В іншому матчі шостого туру цього квартету "Барселона" (12 очок), яка достроково вийшла до плейоф Ліги чемпіонів, завітає в гості до бельгійського "Антверпена" (0 залікових пунктів), який втратив шанси на продовження боротьби у єврокубках.

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу "Порту" – "Шахтар".