Порту – Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

В среду, 13 декабря, донецкий "Шахтер" сыграет против португальского "Порту " в матче заключительного 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/24.

Поединок состоится на стадионе "Эштадиу ду Драгау" в городе Порту. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Для обоих клубов эта дуэль будет иметь решающее значение в борьбе за второе место группы H и выход в плей-офф Лиги чемпионов. Перед очным противостоянием "горняки" и "драконы" имеют по 9 очков в своем активе, но португальский клуб опережает дончан по дополнительным показателям.

Чтобы пробиться в 1/8 финала Лиги чемпионов, "Шахтер" должен победить "Порту". Если подопечные Марино Пушича не справятся с этой задачей, то весной сыграют в плей-офф Лиги Европы.

В другом матче шестого тура этого квартета "Барселона" (12 очков), которая досрочно вышла в плей-офф Лиги чемпионов, приедет в гости к бельгийскому "Антверпену" (0 зачетных пунктов), потерявшему шансы на продолжение борьбы в еврокубках.

Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча "Порту" – "Шахтер".