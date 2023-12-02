Білорусь вчергове подовжила навчання з військовими Росії – що відомо (мапа)

Білорусь знову подовжила військові навчання, які відбуваються разом зі Збройними силами Росії. Вони триватимуть щонайменше до 11 грудня.

Про це повідомила моніторингова група "Беларускі Гаюн".

"Полігон "Доманове" продовжує роботу без перерв, інші ж на вихідних 2 і 3 грудня", - пише "Гаюн".

Навчання на полігонах продовжуються від 4 грудня до:

227 загальновійськовий полігон "Борисівський" (Борисівський район) до 09.12;

полігон "Гожський" 6 омбр. (Гродненський район) до 11.12;

полігон "Брестський" 38 одшбр. (Брестський район) до 09.12;

полігон "Осиповицький" 51 абр. (Осиповицький район) до 08.12;

212-й авіаційний полігон "Німан" (Новогрудський район) до 08.12;

230 загальновійськовий полігон "Обуз-Лесновський" (Барановицький район) до 08.12;

174 навчальний полігон ВПС і військ ППО "Доманове" (Івацевицький район) до 10.12;

полігон "Лепельський" 19 омбр. (Лепельський район) до 09.12.

Військові навчання армій РФ та Білорусі/ Фото: "Беларускі Гаюн"

"Навчання тривають безперервно від 29 квітня 2022 року. Загальна кількість подовжень становить 84 тижні", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, речник пресцентру Сил оборони Північного напрямку Юрій Повх повідомив, що на території Білорусі наразі перебуває невеликий контингент російських військових.

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