РФ атаковала Никополь из артиллерии: есть жертвы (фото)

Захватчики повредили частные дома и убили двух женщин.

Российские войска обстреляли из тяжелой артиллерии Никополь утром 21 декабря. В результате атаки есть погибшие и разрушения.

Об этом глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил в Сети.

Оккупанты били по Никополю из тяжелой артиллерии, в результате чего убили 60-летнюю и 46-летнюю женщин.

Также был ранен 86-летний мужчина. Его из разбитого дома достали спасатели. Пострадавший доставлен в больницу.

В результате обстрела повреждены четыре частных дома и три хозяйственных сооружения. Задело и линию электропередач.

Вся информация об атаке еще уточняется, отметил Лысак.

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Последствия обстрела Никополя 21 декабря / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

К слову, российские захватчики 131 раз обстреляли Херсонщину. В результате атаки четыре человека получили ранения, есть попадания в жилые кварталы и территорию завода.

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