"Пришла кара небесная": Андрющенко сообщил детали взрыва в Мариуполе

Вечером, 20 декабря, во временно оккупированном Мариуполе раздались взрывы.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Мариуполь громко. Взрывы слышали в разных районах оккупированного города. Пропагандисты предполагают, что это работа ПВО. Но…", — говорится в его сообщении.

Уже сегодня, 21 декабря, он сообщил подробности "бавовны".

"Вчера пришла кара небесная на территорию бывшего Хладокомбината в Кальмисском районе. Где оккупант неосторожно спрятал БК и технику. Как спрятали, теперь и не досчитаются. Все в минус. Вместе с минимум 10 нелюдями, которых ночью вывезли в больницу в тяжелом состоянии. Дважды в неделю. Приятный рекорд. Просто шикарные сутки", — отметил он.

Напомним, 5 ноября сняли на видео, как в оккупированном селе Седово возле Мариуполя разгорелся масштабный пожар на вражеском складе боеприпасов и стоянке российской военной техники.

Читайте также: