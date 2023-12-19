В Мариуполь хотят вернуть "ждановщину": что происходит в оккупации

Мариуполю хотят вернуть советского палача Жданова, устраивавшего репрессии против деятелей науки и культуры.
Во временно оккупированном Мариуполе планируют открыть музей советского деятеля Андрея Жданова.
Об этом сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, пишет Мариупольский городской совет.
Андрей Жданов родился в Мариуполе. Был одним из советских партийных деятелей. Участвовал в организации репрессий. Инициатор идеологической кампании направленной против деятелей науки и культуры, получившей название "ждановщина".
В 1948 году советские деятели даже переименовали Мариуполь в Жданов. На площади Воинов-освободителей в Приморском парке установили ему памятник, а в Городском саду – бюст. В 1989 году Мариуполь вернули его историческое название, а в 1990 году, еще до провозглашения независимости Украины – памятники советскому преступнику демонтировали.
Теперь оккупанты пытаются вернуть Мариуполь в прошлое и снова навязать советских убийц в качестве "героев".
Напомним, оккупанты также планируют установить демонтированный ранее памятник "вождю мирового пролетариата" Владимиру Ленину в центре Мариуполя.
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