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В Мариуполь хотят вернуть "ждановщину": что происходит в оккупации

Автор
Оксана МузыченкоОксана Музыченко
Дата публикации
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В Мариуполь хотят вернуть "ждановщину": что происходит в оккупации

Мариуполь / Фото: Getty Images

Мариуполю хотят вернуть советского палача Жданова, устраивавшего репрессии против деятелей науки и культуры.

Во временно оккупированном Мариуполе планируют открыть музей советского деятеля Андрея Жданова.

Об этом сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, пишет Мариупольский городской совет.

Андрей Жданов родился в Мариуполе. Был одним из советских партийных деятелей. Участвовал в организации репрессий. Инициатор идеологической кампании направленной против деятелей науки и культуры, получившей название "ждановщина".

В 1948 году советские деятели даже переименовали Мариуполь в Жданов. На площади Воинов-освободителей в Приморском парке установили ему памятник, а в Городском саду – бюст. В 1989 году Мариуполь вернули его историческое название, а в 1990 году, еще до провозглашения независимости Украины – памятники советскому преступнику демонтировали.

Теперь оккупанты пытаются вернуть Мариуполь в прошлое и снова навязать советских убийц в качестве "героев".

Напомним, оккупанты также планируют установить демонтированный ранее памятник "вождю мирового пролетариата" Владимиру Ленину в центре Мариуполя.

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Дата публикации
Просмотры
551
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