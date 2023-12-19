Алек Болдуин обматерил митингующего и попал в конфликт из-за защиты Палестины

Голливудский актер Алек Болдуин случайно появился на митинге в Нью-Йорке и оскандалился своим заявлением.

Прямо на улице Алека вместе с его охранниками окружили антиизраильские демонстранты. Они потребовали от звезды комментария ситуации вокруг войны в Израиле. И поинтересовались, поддерживает ли он Палестину или Израиль.

Сначала Болдуин не реагировал на подобные просьбы и стоял вблизи двери. Впрочем, такое поведение еще больше разгневало толпу. И знаменитость неожиданно выкрикнула, что "поддерживает мир в Газе". Об этом пишет Page Six.

На такое заявление протестующие отреагировали возмутительно. Они начали выкрикивать, чтобы Алек "закрыл свой рот". На что звезда толкнула человека, воскликнувшего это. Охранники помешали началу потасовки.

Алек Болдуин / Фото: Associated Press

"Потому что я в Голливуде? Вы задаете нелепые вопросы. Задайте мне разумный вопрос", – обратился актер к митингующему.

Однако, он снова не сдержался после позорного заявления и начал ругаться в ответ.

"Закрой, бл*ть, свой рот. Никакого собачьего стыда. Иди нах*й", – резко высказался звезда.

Напомним, недавно Тарас Тополя гневно ответил Жене Галичу после того, как он раскритиковал песню "Фортеця Бахмут". И тоже начал высказываться с матами.

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