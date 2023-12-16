В центр Мариуполя оккупанты вернут памятник Ленину

Памятник Ленину будет установлен в центре временно оккупированного Мариуполя.

Оккупанты планируют установить демонтированный ранее памятник "вождю мирового пролетариата" в центре Мариуполя.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

"Памятники Владимиру Ленину в Мариуполе снесли в 2014 году. Демонтировали их с площадей Свободы, Победы и Машиностроителей. Судя по видео оккупантов, они планируют установить статую, которая ранее размещалась на площади Машиностроителей возле парка Петровского в Кальмиуском районе", - говорится в сообщении.

Пока неизвестно точно, где именно хотят установить памятник.

"Не имея перспектив для будущего, захватчики пытаются вернуть Мариуполь в советское прошлое", – добавили в горсовете.

Напомним, ранее Мариупольский горсовет сообщил, что во временно оккупированном Мариуполе часть местных жителей до сих пор остается без отопления из-за остановки котельни.

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