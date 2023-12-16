У центр Маріуполя окупанти повернуть пам'ятник Леніну

Пам'ятник Леніну встановлять у центрі тимчасово окупованого Маріуполя.
Окупанти планують встановити демонтований раніше памʼятник "вождю світового пролетаріату" в центрі Маріуполя.
Про це повідомляє Маріупольська міська рада.
"Памʼятники Володимиру Леніну у Маріуполі знесли в 2014 році. Демонтували їх з площ Свободи, Перемоги та Машинобудівників. Судячи з відео окупантів, наразі вони планують встановити статую, яка раніше розміщувалася на площі Машинобудівників біля парку Петровського у Кальміуському районі", - йдеться у повідомленні.
Наразі невідомо достеменно, де саме хочуть встановити памʼятник.
"Не маючи перспектив для майбутнього, загарбники намагаються повернути Маріуполь в радянське минуле", - додали в міськраді.
Нагадаємо, раніше Маріупольська міськрада повідомила, що в тимчасово окупованому Маріуполі частина місцевих мешканців досі залишається без опалення через зупинку котельні.
Читайте також: