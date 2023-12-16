Чи може НАТО перейти "червоні лінії" і вдарити по Росії: прогноз експерта

Альянс не хоче бути втягнутим у війну в Україні.

На сьогодні для НАТО немає такої "червоної лінії", переступивши яку РФ отримає удар у відповідь від Альянсу.

Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов на своєму ютуб-каналі.

За його словами, НАТО дистанціюється від війни в Україні:

"Зверніть увагу, що НАТО не постачає нам ні техніку, ні озброєння, ні спорядження. НАТО давало гуманітарну допомогу у вигляді медикаментів, у вигляді палива в перший місяць війни, 50 тонн вони дали. І все. далі НАТО дистанціюється. Ми працюємо з нашими країнами-партнерами безпосередньо, поза блоком НАТО", - каже він.

Альянс не хоче бути втягнутим у цей конфлікт, тому так боїться діяти рішуче.

"Альянс побоюється переходу війни в світову і того, щоза такого розвитку подій кремлівський диктатор Путін натисне "червону кнопку" - здійснить ядерний удар", - додав Жданов.

Нагадаємо, на саміті НАТО у Вашингтоні 2024 року члени Альянсу можуть оголосити про "запрошення" України чи озвучити формулювання "ми чекаємо Україну в Альянсі".

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