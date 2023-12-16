Может ли НАТО перейти "красные линии" и ударить по России: прогноз эксперта

Альянс не хочет быть вовлечен в войну в Украине.

На сегодняшний день для НАТО нет такой "красной линии", переступив которую, РФ получит ответный удар от Альянса.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов на своем ютуб-канале.

По его словам, НАТО дистанцируется от войны в Украине:

"Обратите внимание, что НАТО не поставляет нам ни технику, ни вооружение, ни снаряжение. НАТО оказывало гуманитарную помощь в виде медикаментов, в виде топлива в первый месяц войны, 50 тонн они дали. И все. дальше НАТО дистанцируется. Мы работаем с нашими странами-партнерами напрямую, вне блока НАТО", — говорит он.

Альянс не хочет быть вовлечен в этот конфликт, поэтому так боится действовать решительно.

"Альянс опасается перехода войны в мировую и того, что при таком развитии событий кремлевский диктатор Путин нажмет "красную кнопку" — совершит ядерный удар", — добавил Жданов.

Напомним, на саммите НАТО в Вашингтоне в 2024 году члены Альянса могут объявить о "приглашении" Украины или озвучить формулировку "мы ждем Украину в Альянсе".

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